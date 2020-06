Solénoïde – Dub Translations 31

[04:35>08:48] LOG(M) & LARAAJI « Daisy Dub » - LP « The Onrush Of Eternity » (Invisible Inc.),



[08:55>14:40] JAH WOBBLE & BILL LASWELL « Fanfare for Phenomena » - LP « Realm of Spells » (Jah Wobble Records)



[14:52>21:06] EL-HORTOBAGYI « Dasein Natura » - LP « Summa Myxologiae » (www.guo.hu)



[21:17>25:47] DUB COLOSSUS « Dr Strangedub » - LP « Dr Strangedub » (Echomaster)



[26:42>30:10] MAD PROFESSOR « Palenque Whine » - LP « Mad Professor meets GAUDI » (Ariwa Sounds)



[30:16>34:28] THE BLACK SEEDS « Mariana Trench » - LP « Refabricated : Fabric Remixes & Rarities » (Easy Star Records)



[34:29>43:42] ULRICH TROYER « Dolomite Dub (Part II) » - LP « Dolomite Dub » (4Bit Productions)



[44:02>50:02] OZRIC TENTACLES « Sultana Detrii » - LP « Waterfall Cities » (Stretchy Records)



[50:03>54:00] MASSIVE ATTACK « Teardrop (Mazaruni Dub One) » - LP « Mezzanine » (Deluxe), (Virgin)







Detail de l’Emission ...