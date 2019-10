Thyme Lines | 16 Octobre





Thyme Lines, projet musical et sonore Montpellierain qui propose de faire voyager l’ame et le coeur aux sons de la flute, des oscillateurs et des echos. Inspiré par les herbes naturelles et l’essence mystique, inevitablement à la frontiere entre ambient, musique folklorique, new-age, drone...

Le duo vous donne rendez vous entre 22H et 0H pour une traversée de leur univers à travers une performance live depuis l’EKO, ils y diffuseront des passages de leur dernier album accompagnés d’une fine selection ambient/vaporwave.

Leur prochain album ’Geodesists’ est à paraitre le 12 Novembre en format K7 & Digital sur le label Constellation Tatsu (https://ctatsu.bandcamp.com)

Bandcamp : https://thymelines.bandcamp.com Soundcloud : http://www.soundcloud.com/lecantiqu...