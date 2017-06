Solénoïdes

SOLÉNOMIX GAUDI jeudi 8 JUIN à 18 heures sur nos ondes (rediff mardi 13 juin à 10 heures)

ESCALE EN EXTASIE 01 (n° 38) jeudi 15 JUIN à 18 heures sur nos ondes (rediff mardi 20 juin à 10 heures)

Entre déviances rock et hallucinations funk, de thèmes sufi en symboles chamaniques, Solénoïde se soumettra cette semaine aux aléas d’un mix polychrome, à travers lequel nos perceptions d’espace, de temps, de formes et de couleurs pourraient bien être altérées. Un mix brumeux et parfois acidulé qui proposera une vision élargie du concept de musiques psychédéliques.

Playlist détaillée prochainement disponible sur http://solenopole.blogspot.fr/2017/...