Enfilez la combinaison virtuelle de l’aquanaute nécessaire à une immersion auditive au coeur de la création subaquatique ! Propulsé par de mystérieuses forces hydrauliques, vous pourrez suivre la trajectoire de redoutables courants marins et ainsi atteindre un macrocosme aquatique surréel où prolifèrent phénomènes bioacoustiques et créatures électroniques ! Ont participé à cette thalassothérapie : Sub Dub, Michel Redolfi Music, Paolo Lotti , Anton Fier, Tangerine Dream, Freefield, The Orb, Pete Namlook & Mixmaster Morris, Nusrat Fateh Ali Khan...