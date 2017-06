Nouvelle émission de radio hTh, MARDI 13 juin à 16 heures sur l’EKO

Imaginaires Sonores

Une émission radiophonique réalisée par Alice Fabbri et Serge Monségu

Comment le son (voix, musique instrumentale, électronique, chansons, bruits, silences) intervient-il aujourd’hui dans les arts de la scène ? Que change-t-il dans la perception d’une performance, et dans le souvenir qu’on en garde ?

Que déclenche-t-il, et quelles associations d’idées génère-t-il ? Retour sur les souvenirs sonores les plus marquants de la programmation hTh.