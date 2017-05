Nouvelle émission de radio hTh

Mardi 2 mai à 16h00





Hamlet Material

Une variation sonore créée par Laurent Berger et Daniel Romero Avec les voix de Anaëlle Houdart, Aïcha Euzet, Baptiste Brisseault et Laurent Berger



"Hamlet depuis longtemps n’est plus une pièce écrite par Shakespeare, c’est est un mythe, non pas au sens ou Oedipe ou Dom Juan sont des mythes, c’est à dire des histoires qui propose les incarnations d’une idée dans un personnage. Dans Hamlet c’est le matériau lui même qui est devenu un mythe, le mythe de la pièce parfaite, pièce où se concentrent et se forgent toutes les autres pièces. Ce matériau en tant que mythe demande à être profané, détruit jusqu’à ce qu’il n’en reste plus une miette. Ce cours travail sonore participe dans une modeste mesure à cette destruction, qui pour les grandes œuvres est aussi une forme d’exaltation." Laurent Berger