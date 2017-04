Entre2pots : concert radiodiffusé de soutien à l’Eko le 14 avril

L’Eko des Garrigues a besoin de vous !!!!!! Le vendredi 14 avril à 18h00 nous vous donnons RDV à l’Entre2pots pour une soirée de soutien à la radio EKO. L’événement sera retransmis en direct sur le 88.5 FM

La soirée sera rythmée par des artistes œuvrant pour le développement local de la culture techno et des musiques alternatives. IMPORTANT : Les bénéfices seront entièrement reversés à l’association EKO pour contribuer à son sauvetage !

Les artistes :

<<< freeman & tiloop ALIENES <<< the butcher <<< seb horsyxtem <<< flo pathetik <<<<<< petitgibus <<< lionel <<< Syr’k

SONO : Electro Voice pour le plaisir de nos oreilles !

Julien de l’émission EKOTEK et Pascal de Rimbaldies on tape seront de la partie et dispo pour vous rencontrer !

Entrée 5€ mini

Dans la conjoncture actuelle, l’Eko a plus que jamais besoin de votre soutien notamment financier. Alors pour que l’aventure radiophonique puisse continuer, venez taper du pied avec nous et participer à la survie de la radio.

Toute l’équipe de l’association 10 craies et EKO vous remercie par avance de votre précieux soutien.

N’attendez pas pour faire un don ! Vous pouvez nous faire parvenir vos dons par chèque ( à l’ordre de l’Eko ) à cette adresse : L’Eko BP 5555 34072 Montpellier cedex 3 ou http://www.ekodesgarrigues.com/part...