Machine Soul invite le Label HAPAX 29/03/17

Machine Soul invite dans son émission le label HAPAX autour d’une discussion qui portera sur la dernière release du Label, ANGOSTO de Will Wire et plus largement Bololipsum nous racontera l’aventure de ce jeune label qui a tout juste un an.

http://hapax.fr

Diffusion - Mercredi 29 Mars 20H-22H

Rediffusion - Dimanche 9 Avril 18H00