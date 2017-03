Librairie Scrupule - Le mardi 21 Mars - 19H30 - PnyCoy en concert

L’Eko soutient :

PnyCoy, c’est la réunion de trois musiciens, Yves Carlos, Corentin Lehembre et Pascal Nyiri.

Chansons à texte certes mais une musique exigeante et originale.

En première partie Manu et ses chansons réalistes.

Prix libre. Possibilité d’acheter le CD 10 titres artisanal. 10€.

La librairie Scrupule c’est à Figuerolles au dessus du Bar de la Pleine Lune.

Pour tout renseignement : rimbaldies@ekodesgarrigues.com