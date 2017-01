Les trois frères et l’usine (Lundi 16-01-2017)

"Les trois frères et l’usine"

à 20H00

documentaire sonore.de Marie-Charlotte Laudier journaliste pigiste radio et presse écrite en Ardèche. Ce documentaire sonore raconte l’histoire de trois frères qui travaillent dans la même usine depuis 30 ans. Comment vivre la fraternité au travail ? Quelle place tient l’usine dans leurs vies ? Quelles places tiennent leurs vies dans l’usine ? Quel rapport au vieillissement et à la fin de vie professionnelle ? C’est quoi être ouvrier aujourd’hui ?