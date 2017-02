HORS CHAMP

Les étudiants de l’école des Beaux-Arts de Montpellier proposent une exposition collective et pour le moins originale. L’idée est de déconstruire la notion de la station de radio pour redécouvrir sous un regard artistique tous les éléments qu’elle contient, qu’il soient matériels et humains. Les émissions d’ondes sont générées par des étudiants de l’école et des artistes extérieurs invités. Leurs interventions - performances sonores et visuelles - sont réfléchies avec l’idée du hors champ. Une occasion pour eux de changer le rôle de ces éléments radiophoniques. Une possibilité pour le public de s’ouvrir à de nouvelles perceptions.

Retrouvez chaque Dimanche à 11h00 la rediffusion d’une journée de l’exposition radiophonique sur les ondes de l’Eko des garrigues.



Leur site= http://radiohorschamp.esbama.fr/ + replay, archives, programmation, sites personnels des artistes