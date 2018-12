Gertrude, c’est ton vrai nom ? | 1er Janvier 2019







Le mardi 1er Janvier 2019

l’Eko vous propose une comédie-fiction radiophonique d’Olivier Chevillon et Christophe Rault.

"Gertrude, c’est ton vrai nom ?"

— Gertrude, arrête de boire.

— Arrête de me dire Gertrude, arrête de boire.

— Ça va, c’est une blague ! C’est la pre­mière fois que je ren­contre quelqu’un qui s’appelle Gertrude. Ça me fait pen­ser à Hamlet, la scène finale où la reine Gertrude boit le poi­son des­ti­né à Hamlet…

— Tu crois que tu es le pre­mier à me la faire ? D’abord le roi dit « Gertrude, ne buvez pas. »

Et elle répond « mais si mon­sei­gneur, je bois. » Point. Et je bois. Point.

— Et elle meurt empoi­son­née. …

— Et je t’emmerde.

Texte : Olivier Chevillon

Musique : Laurent Boudin

Montage, mixage, mise en ondes : Christophe Rault

Avec : Lenka Luptáková et Phabrice Petitdemange.



Bonne écoute à vous des programmes de l’Eko.