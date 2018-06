Eko-Logique 27/06/2018

Ce Mercredi 27 Juin

En direct, de 14h à 14h30, une fois de plus, Eko Logique invite Cédric Vivien, de l’association "Partons Du Bon Pied", qui avec toute une équipe, a pris le parti de nettoyer les rives de l’Hérault et ses affluents. Vous saurez tout sur cette démarche et si vous le voulez rejoindre cette belle aventure. Bonne écoute à vous des programmes de l’Eko.