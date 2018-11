Dub + Fedayi Pacha | 15 Novembre

JEUDI 15 NOVEMBRE A 16h L’EKO PROPOSE :

Enregistré et diffusé sur RADIO DIO 89.5 FM SUR SAINT ÉTIENNE ET SA RÉGION écoutez donc l’émission avec Fedayi Pacha avant la sortie de son album ODC.

59mn de discussion comme à la maison sur l’évolution du dub en France et ailleurs, le concept de cet album métissé et psyché, les rencontres autour de l’Afrique et la Méditerranée, et en prime une interview de Philippe Teboul (de la Mano & Flor del Fango), présent sur un titre du disque ! Bonne ambiance garantie...

Bonne écoute à vous des programmes de l’EKO.